Tangermünde - Es ist 20 Jahre her, dass sich mitten in Tangermünde Schauspieler vor Kameras bewegten, dass das Zentrum zum Zentrum einer Fernsehproduktion wurde. „Das Bernsteinamulett“ wurde 2003 in Tangermünde und Krumke gedreht. Jetzt hat die mittelalterliche Stadt an der Elbe erneut das Herz eines Filmemachers erobert.