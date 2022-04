Schulbauförderung Zehn Jahre farbenprächtige Grundschule werden in Tangerhütte gefeiert

Die Grundschule am Tanger in Tangerhütte, die zwischen 2011 und 2012 für mehrere Millionen Euro umfassend umgebaut und modernisiert worden ist, feiert in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Und dafür ist einiges geplant, wie Schulleiter Volker Briesemeister der Volksstimme berichtet.