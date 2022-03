Ukraine-Flüchtlinge Zuflucht bei Tangerhütte gefunden, doch das Herz ist in der Ukraine geblieben

Die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte angekommen. Die 27-jährige Oksana aus der Region Wolhynien wohnt mit Kindern und Mutter seit einer Woche in Uchtdorf, doch ihr Herz ist irgendwie in der Heimat geblieben.