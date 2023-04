Schülerinnen und Schüler konnten beim Zukunftstag am Polizeirevier in Stendal an verschiedenen Stationen den Beruf besser kennenlernen. Dabei zeigten sie viel Körpereinsatz.

Jolina (links) und Charlotte bewältigen in Schutzkleidung einen Parcour am Polizeirevier Stendal.

Stendal - In dicke, schwere Schutzkleidung gehüllt, versucht die 14-jährige Jolina einen Hindernis-Parcour zu bewältigen. Sie läuft Slalom und kriecht unter einem Tisch hindurch. Das ist eine der verschiedenen Stationen, die etwa 20 Schülerinnen und Schüler am 27. April beim Zukunftstags am Polizeirevier in Stendal erleben konnten. „Ich finde den Beruf Polizist sehr spannend und wollte schauen, was man hier so machen kann“, sagt die Schülerin des Winckelmann-Gymnasiums aus Stendal.