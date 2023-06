Der Bismarker Heimatverein „Goldene Laus“ präsentiert „Altmark in Bildern“ von Rolf Eitz und Aufsteller zur Entwicklung der Stadt.

Zum Altmärkischen Heimatfest in Bismark das Bürgerhaus umgestaltet

Bismark - Zum 20. Altmärkischen Heimatfest hat der Heimatverein „Goldene Laus“ das Bismarker Bürgerhaus umgestaltet. So werden unter dem Motto „Altmark in Bildern“ im Vereinsraum Arbeiten des Hobby-Malers Rolf Eitz präsentiert. „Die Umgestaltung erfolgte nicht nur für das Heimatfest“, erklärt Vereinsvorsitzende Ruth Rothe. „Es wurde einfach mal Zeit für eine Veränderung.“

Neu gestaltet wurde auch der Treppenaufgang. Hier hat Renate Pieper verschiedene Bismarker Ansichten gegenübergestellt – historische Aufnahmen können mit aktuellen Fotos verglichen werden.

Entwicklung der Stadt Bismark

Mit dem Blick auf das Altmärkische Heimatfest werden am Wochenende im Vereinsraum zwei Aufsteller präsentiert, die jeweils beidseitig über die Entwicklung der Stadt Bismark über die Jahrhunderte Auskunft geben. Zu sehen sind zum Beispiel Stadtpläne aus dem 14. Jahrhundert sowie aus den Jahren 1622, 1822 und 2022, an denen man die Entwicklung des Stadtzentrums nachverfolgen kann.

Die Aufsteller berichten weiterhin von der Werbung anno 1912, von Unternehmen, die ihren Betrieb aufgegeben haben, und von aktuellem Gewerbe. Ebenfalls ist von alten Berufen zu erfahren, die es einmal in Bismark gab, wie zum Beispiel Goldarbeiter oder Weichensteller erster Klasse. Eine der Überschriften lautet „Industrialisierung und Handwerk bringen Bismark voran“.

Spiele-Ausstellung im Bürgerhaus Bismark

Einen historischen Blick kann man auch auf Berufsbezeichnungen um 1900 werfen. Aufgelistet sind für Bismark jeweils die Straße mit Hausnummer, der Name und der Beruf. Natürlich kann im Bismarker Bürgerhaus am Wochenende auch noch die Spiele-Ausstellung besucht werden. Daneben besteht die Möglichkeit, Freizeitspiele aus den Zeiten der Großeltern auszuprobieren.

Neben dem Bürgerhaus öffnet der Goldene-Laus-Verein am Wochenende auch den Kräutergarten und das Wahrzeichen der Stadt. Es besteht am 1. Juli ab 10 Uhr die Möglichkeit, den Turm der Goldenen Laus zu besteigen. Im nahe gelegenen Kräutergarten gehören Führungen und Teeverkostungen sowie Kaffee und Kuchen zum Vereinsangebot. Das gleiche Programm steht am Sonntag, 2. Juli, ab 13 Uhr auf der Agenda des Goldene-Laus-Vereins.