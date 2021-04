Zwei Schülerinnen des Rudolf-Hildebrand-Gymnasiums in Stendal nehmen am Landeswettbewerb „Jugend forscht“ teil und testen das Süßeempfinden mit Hilfe von Tee

Stendal

Zucker ist ein großer Bestandteil der menschlichen Ernährung und zudem einer, der schnell sehr ungesund werden kann. In Deutschland werden ungefähr im Durchschnitt 150 Gramm pro Person am Tag konsumiert. Für eine gesunde Ernährung sollte diese Zahl um ein Drittel verringert werden. Zwei Schülerinnen des Rudolf-Hildebrand-Gymnasiums in Stendal haben sich nun im Zuge des Landeswettbewerbes „Jugend forscht“ in der Sparte der unter 14-Jährigen „Schüler experimentieren“ dem süßen Thema angenommen.

Süßer Tee soll Antworten bringen

Mit ihrem Projekt „Das Süßeempfinden des Menschen“ haben sich Lenja Bernert und Lena Kagelmann, beide 13 Jahre alt, gemeinsam mit ihrer Physik-Lehrerin Eva Dietze mit der Frage beschäftigt, inwiefern ein unterschiedlicher Süßegrad wahrgenommen werden kann. Um der Frage nachzugehen haben sie sich nach dem Unterricht gemeinsam mit ihrer Lehrerin über das Thema informiert, aber auch in ihrer Freizeit wurde von den beiden recherchiert. Ihren Arbeitsaufwand schätzen die beiden zusammengerechnet auf drei Tage ein. Gelohnt hat sich die viele Arbeit, denn letztendlich konnten sie mit ihrem Projekt die Jury von „Jugend forscht“ überzeugen und haben den ersten Platz im Fachgebiet Biologie belegt.

In ihrem Versuchsaufbau haben die beiden Forscherinnen zwei Liter Tee unterschiedlich stark gesüßt und insgesamt 17 ihrer Mitschülern diesen probieren lassen. Dabei ragten die Schwankungen von gar keinem Gramm Zucker bis hin zu 150 Gramm. Zudem wurde auch Honig verwendet, um Süße zu erzeugen.

Als Ergebnis konnten die beiden Schülerinnen festhalten, dass es ziemlich schwer ist, die unterschiedliche Menge an Zucker herauszuschmecken. Jedoch fiel dies den Mädchen leichter als den Jungen. „Wir vermuten, dass Mädchen einen feineren Geschmackssinn haben“, sagt Lena.

Außerdem konnten sie mit ihrem Projekt aufzeigen, dass weniger Zuckern nicht automatisch zu weniger Geschmack führt. „Unseren Mitschülern hat auch der Tee mit wenig Zucker oder dem Honig geschmeckt“, fasst Lenja zusammen. Für sie ein toller Erfolg, da so gezeigt werden konnte, dass auch im Alltag auf mehr Zucker in Produkten verzichtet werden könnte.

Im vergangenen Jahr wurde der Gehalt von Säure und Süße in Äpfeln geprüft

Auf die Idee kamen die beiden, da sie im vergangenen Jahr ein ähnliches Projekt vorgestellt hatten, bei dem sie Säure-, Süße-, und Saftgehalt von Äpfeln geprüft hatten. Zudem war es für die beiden auch ein persönliches Anliegen. Die beiden achten bei ihrer Ernährung darauf, nicht zu viel Zucker zu sich zunehmen.

Die ausgewerteten Ergebnisse des Projekts wurden letztendlich in einer Arbeit zusammengefasst und digital eingereicht. Dass die Veranstaltung in diesem Jahr nur online stattfinden konnte, war für Lena und Lenja kein allzu großes Problem, allerdings hätten sie es toll gefunden, wenn beispielsweise die Jury auch von ihrem Tee hätte kosten können.

Im nächsten Jahr möchten sie auch wieder am Wettbewerb teilnehmen. Gerne würden sie ihr Experiment weiter ausbauen und tiefer in die Thematik eintauchen. Noch ist es zwar etwas früh, um über die Zukunft nachzudenken, doch könnten sich die beiden vorstellen, weiterhin im Bereich Biologie zu forschen, wobei sich Lenja etwas mehr für Chemie interessiert.