Zweiter Breitband-Internetknoten für schnelles Internet in und um Tangerhütte errichtet

36 Tonnen geballter Technik schwebten in Birkholz bei Tangerhütte am Haken eines gewaltigen Autokranes. Das Containergebäude, das mit Hilfe des Krans aufgestellt wurde, wird künftig als Internetknoten 1230 neue Glasfaser-Anschlüsse versorgen.

Der Internetknotenpunkt Birkholz wird errichtet: Ein 220-Tonnen-Kran platzierte das Gebäude am Dorfgemeinschaftshaus.

Birkholz - Der Glasfaserausbau im Raum Tangerhütte schreitet voran, das teilt der Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) mit. In der Vorwoche wurde nach einem ersten in Stegelitz ein weiterer Internetknotenpunkt für den Bereich Tangerhütte in Birkholz aufgestellt.