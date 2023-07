Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Uetz - Zwei Jahre lang haben die Organisatoren um den Uetzer Sportvereinsvorsitzenden Marco Lust auf das Jubiläumsfest für ihren Sportverein „VfB 'Elbe' Uetz“ hingearbeitet. Das lief dann aber auch wie am Schnürchen, denn in Uetz geht immer alles Hand in Hand. So waren auch die Karnevalisten und Feuerwehrleute mit eingebunden in das Fest zum 100. Geburtstag.