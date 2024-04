Diese Kandidaten treten zur Stadtratswahl in Tangerhütte für die AfD an: Hinten (von links): Michael Grupe, Dennis Weiß, Thomas Mildt und Ronald Roloff; in der Mitte (von links): Mario Merten, Steven Hanzcyk, Jürgen Hanff, Klaus Witaszak, Ingo Ackert und Thomas List; vorne (von links): Andreas Kellig, Astrid Göttler, Susen Thiele, Lars Witaszak und Karsten Heinemann. Nicht im Bild: Fredo Eichler.

Tangerhütte. - Die AfD hat sich vorgenommen, stärkste Kraft im neuen Stadtrat von Tangerhütte zu werden. Das erklärt sie in einer Mitteilung zu ihrer Kandidatenliste. 16 Kandidaten haben sich für die Partei zur Stadtratswahl am 9. Juni aufstellen lassen. Den Fraktionsvorsitz vor Ort will Michael Grupe, Ortsbürgermeister in Uchtdorf, übernehmen.

Schon bei der Kommunalwahl 2019 war die AfD mit drei Kandidaten für den Tangerhütter Stadtrat angetreten, die es alle drei in den Stadtrat schafften. Allerdings löste sich die Fraktion später auf.

Für die Wahl am 9. Juni bewerben sich: Michael Grupe, Thomas Mildt, Mario Merten, Karsten Heinemann, Ingo Ackert, Klaus Witaszak, Jürgen Hanff, Susen Thiele, Andreas Kellig, Lars Witaszak. Außerdem treten an: Dennis Weiß, Steven Hanczyk, Astrid Göttler, Thomas List, Ronald Roloff und Fredo Eichler.