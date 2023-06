Reinhard Haupt (81) aus Tangerhütte ist in diesem Jahr stolze 60 Jahre Meister des Fleischereihandwerks. Eigentlich stammen er und Ehefrau Gerda aus der Lausitz. Warum sie in Tangerhütte landeten und warum sie dort gleich zweimal bauten, erzählen sie der Volksstimme.

60 Jahre Meister der Fleischerei und zufällig in Tangerhütte gelandet

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte - Gemeinsam erinnern sich Reinhard und Gerda Haupt bei Kaffee und Kuchen an ihre Anfänge in Tangerhütte. 1968 kamen sie als junges Paar mit Kleinkind dorthin, weil im heimischen Bezirk Cottbus zu der Zeit keine selbstständigen Fleischer erwünscht waren. In anderen Regionen war das noch anders und für Reinhard Haupt stand fest, dass er auf eigene Rechnung arbeiten wollte.