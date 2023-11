Grundstückseigentümer, Ministeriumsvertreter, Landrat, der Unterhaltungsverband und das Bauunternehmen am Schleußer Teich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schleuß. - Das kleine Gewässer bei Schleuß (Tangerhütte), an dem sich Angler und Spaziergänger treffen, gibt es seit den 1970er Jahren und es stand kurz vor dem Umkippen. Bevor der Teich angelegt wurde, hatte es an der Stelle nur eine feuchte Wiese gegeben, die dann zum Gewässer wurde, um ein Wassermanagement für die Landwirtschaft in der Region zu schaffen.