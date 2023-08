Schule beginnt für Erstklässler 90 Kinder feiern Einschulung in und um Tangerhütte

In Tangerhütte kehrte man zu Altbewährtem zurück, in Lüderitz sorgten die Schulanfänger des Vorjahres für ein Programm und in Grieben startete eine neue Klassenlehrerin mit der ersten Klasse ins Schuljahr. Die Einschulungsfeiern erlebten am Sonnabend, 19. August, 85 Schulanfänger und ihre Familien mit. Auch im Landesbildungszentrum (LBZ) Tangerhütte wurde eingeschult.