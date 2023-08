Einen ganzen Tag verbrachten die Kinder der „Dschungelgruppe“ der Kita Friedrich Fröbel im Wald bei Mahlpfuhl. Und am Ende war klar: Es gibt keine Elefanten im deutschen Wald. Dafür Mistkäfer, Brombeeren und den Fuchs. Und dem kamen die Kinder ganz nah.

Ab in die Natur: Kinder entdecken den Wald im Landkreis Stendal

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mahlpfuhl/Tangerhütte - Woher sollen Kinder, in deren Büchern alle möglichen Tiere bunt gemischt vorkommen, eigentlich wissen, welches in ihrer direkten Umgebung lebt und welches nicht? Indem sie selbst in den Wald und die Natur hinausgehen und sie für sich entdecken. Das machten die „Dschungel“-Kinder aus Tangerhütte jetzt mit ihren Erziehern und echten Wald-Fachleuten.