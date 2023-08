Einkaufen in der Altmark Abriss für den neuen Penny läuft: Alter Gartenmarkt in Tangerhütte ist Geschichte

6500 Quadratmeter Fläche in der Innenstadt von Tangerhütte werden derzeit freigeschlagen, um Raum zu machen für einen weiteren neuen Einkaufsmarkt. In der jüngsten Stadt der Altmark will sich nach Norma (am Bahnhof) nun auch Penny deutlich vergrößern. Die Bagger haben bereits gute Arbeit geleistet.