Eine nach dem Umbau am Bahnhof von Tangerhütte unverputzt gebliebene Wand stößt Stadträten auf. Sie hätten sich einen ordentlichen Abschluss der Umgestaltung durch den Norma-Neubau in der Innenstadt gewünscht.

Schandfleck am Bahnhof

2023: Eine der erster Ansichten beim Aussteigen aus dem Zug in Tangerhütte ist diese unverputzt gebliebene Außenwand. Sie ist durch den Abriss des Nachbargebäudes an Tageslicht gekommen.

Tangerhütte - Nachdem das ehemalige Post- und Rossmanngebäude an der Zufahrt zum Bahnhof in Tangerhütte verschwunden ist und Platz für die neue, größere Zufahrt zum Norma-Markt gemacht hat, ist nun nach Abschluss der Umbauarbeiten am Bahnhof wieder eine unschöne Fassade stehen geblieben.