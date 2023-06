Schule Abschluss: Corona-Nachwehen in Tangerhütte noch immer spürbar

In der altehrwürdigen Aula der Gemeinschaftsschule Wilhelm Wundt in Tangerhütte durften jetzt 33 Zehntklässler und vier Neuntklässler ihr Abschlusszeugnis entgegen nehmen. Und die durften stolz sein auf das, was sie geschafft hatten, denn ihre Schulzeit war vom Umbau des Schulgebäudes und ganz besonders von der Coronapandemie geprägt.