Tangerhütte. - Im Ortsclub Tangerhütte des ADAC geht es gerne mal um aktuelle Themen des Straßenverkehrs. Ein aus Sicht des Technik-Referenten Karsten Plath ein besonders aktuelles ist das Blinken. Deshalb wurde jetzt in einem Vortragsabend dafür sensibilisiert.

Denn immer mehr Verkehrsteilnehmer lassen das gerne ausfallen. „Ob im Stadtverkehr, beim Überholen auf der Landstraße oder dem Spurwechsel auf der Autobahn, die Unsitte nicht oder zu spät zu blinken ist immer öfter zu beobachten. Ist es Vergesslichkeit, Gleichgültigkeit oder gar Ignoranz? Immer wieder kommt es auf den Straßen zu gefährlichen Situationen und teils schweren Unfällen, weil Fahrzeugführer zu kurz oder gar nicht blinken“, fasst er zusammen.

Und führt weiter aus: „Im Paragraf neun der Straßenverkehrsordnung heißt es: Wer abbiegen will, muss dies rechtzeitig und deutlich ankündigen, dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) zu benutzen. Abbiegen ist dabei mit Fahrtrichtungs- beziehungsweise Spurwechsel gleichzusetzen.“ Auch in Zukunft soll weiter für bestimmte Schwerpunkte sensibilisiert werden.

Doch auch die Geselligkeit und Traditionen werden großgeschrieben im Tangerhütter ADAC-Ortsclub: Am 16. März soll der vorösterliche Eierskat des Clubs stattfinden und dann geht es direkt in die Vorbereitungen für das Osterfeuer mit Eiersuche für Kinder, das am 30. März am Vereinsheim (Horstweg) in Tangerhütte stattfinden soll.

Wer Interesse hat, im ADAC-Ortsclub mitzumachen oder sich für die nächsten Termine interessiert, findet weitere Informationen im Internet unter amc-tangerhuette.de.