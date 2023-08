Steigende Kosten „Alarm“ für Gießerei im Landkreis Stendal: Strom wird zum Problem

Stefan Maier, Geschäftsführer der Traditionsgießerei in Tangerhütte, schlägt in einem Gespräch mit Stendals Landrat Patrick Puhlmann (SPD) Alarm: Die Politik mische sich nach seinem Eindruck zu stark in die Wirtschaft ein. Er sieht eine schleichende Deindustrialisierung auf Deutschland zukommen. Auch in Tangerhütte werden die Sorgenfalten bereits tiefer - unter anderem durch gestiegene Stromkosten.