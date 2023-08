Polizei rät zu erhöhter Wachsamkeit Alle paar Tage ein Einbruch in Tangerhütte bei Stendal

Treibt in Tangerhütte eine Diebesbande ihr Unwesen? Fünf Einbrüche innerhalb von zwei Wochen sorgen für Unruhe in der jüngsten Stadt der Altmark – und für Spekulationen. Was die Polizei dazu sagt.