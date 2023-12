Die ehemalige Gaststätte im Kulturhaus Tangerhütte ist seit Ende 2020 gesperrt und sollte seither zum Versammlungsraum umgenutzt werden. Lange war unklar, was es dafür überhaupt an Vorschriften gibt. Jetzt aber gibt es neue Hoffnung: Voraussichtlich ab Herbst 2024 könnte der Raum wieder nutzbar sein.

Alte Gaststätte in Tangerhütte muss ordentlich umgebaut werden

Die ehemalige Gaststätte im Kulturhaus in Tangerhütte ist seit Ende 2020 geschlossen. Mit dem geplanten Umbau ging es bisher nicht voran, das soll sich 2024 ändern.

Tangerhütte. - Im Stadtrat sprach Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) jüngst von 80.000 Euro, die in den Umbau der ehemaligen Gaststätte im Kulturhaus fließen sollen. Die ist seit Ende 2020 gesperrt, weil sie von der gastronomischen Nutzung in einen Versammlungsraum umfunktioniert werden sollte. Nun peilt man eine Fertigstellung im dritten Quartal 2024 an.