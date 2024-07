Bockwindmühle im Kreis Stendal Alte Mühle an der Elbe lockt mit Kino und Heimatliebe in Buchform

Eine musikalische Lesung mit „In the Middle of Nüscht“-Autorin Amanda Hasenfusz lockt an die historische Bockwindmühle in Grieben (Kreis Stendal) an der Elbe. Dort werden aber auch noch einige andere Höhepunkte organisiert - vom Kinoabend bis zum Lichtblütenfest.