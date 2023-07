Alte Schule in Tangerhütte im Dornröschenschlaf: Was wird aus Edeka?

Das ehemalige Gymnasium in Tangerhütte (links die Turnhalle) versinkt wieder im Dornröschenschlaf. Aber auch der Gehweg davor wuchert bereits zu. Letzteres zumindest soll sich in den nächsten Tagen ändern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte - Wächst ein Wald vor dem alten Gymnasium in Tangerhütte? Diese Frage stellen sich dieser Tage die Passanten, die an dem seit 2007 nicht mehr genutzten Grundstück vorbeimüssen. Der Weg ist Hauptstrecke für Bewohner der Mehrgeschosser am Neustädter Ring zu den Einkaufsmärkten an der Straße der Jugend. Dass der Grünstreifen rechts und links vom Gehweg selten gemäht wird, ist eine Sache. Dass inzwischen mannshohe Akazien am Weges- und am Fahrbahnrand stehen, eine andere.