Workshop Altmark: Erster Spaziergang mit frischgebackener Kräuterpädagogin

Ein erster Wildkräuterworkshop mit einer frischgebackenen Kräuterpädagogin in Schernebeck bei Tangerhütte führte die Teilnehmer raus in die Natur. Dort sammelten sie, was andere für Unkraut halten - und verspeisten es im Anschluss gemeinsam.