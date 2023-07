Abenteuer Altmärker reist mit dem Fahrrad durch die Welt und durch Mexikos Wüste ohne Bankkarte

Ein geklautes Handy, ein Skorpionstich, zerfetzte Reifen und der Verlust der Geldkarte in Mexiko. Die Bilanz dessen, was der radelnde Weltentdecker Florian Zersch aus Tangerhütte in den vergangenen Monaten erlebt hat, hört sich dramatisch an. Und doch ist er nach wie vor begeistert von dem, was er unterwegs erlebt.