Die Highland-Games zum Jubiläum des VfB „Elbe“ Uetz ganz im Süden der Altmark waren eine Premiere für Teilnehmer und Gäste. Doch es war auch ein Schlusspunkt für die Ausrichter – einen Verein namens „Lowlander“ aus Schleswig-Holstein. Der löste sich nach dem Gastspiel in Uetz nämlich auf.

Kräftemessen in der Altmark

Aufmarsch der Teilnehmer: Dudelsackspieler Marvin Pichler aus Peine führte den Tross an.

Uetz - Beim Fest zum 100-jährigen Bestehen des Sportvereins „VfB ‚Elbe‘ Uetz“ wurde das kleine altmärkische Dorf kurzerhand in den Norden Schottlands verlegt. Mit den „Highland Games“ hatten die Uetzer nicht nur zu einer besonderen sportlichen Herausforderung aufgerufen, sondern für die Region auch eine echte Premiere auf die Beine gestellt.

Was sie erwarten würde, das wussten viele der zehn gut gelaunten Hobby-Highlander-Teams vorher nicht und doch gaben sie ihr Bestes.

Die Spiele veranstaltete der Verein „Lowlander“ aus Schleswig-Holstein und der sei in Uetz das letzte Mal im Einsatz gewesen, so die Mitglieder. 25 Jahre lang waren sie in ganz Deutschland unterwegs, um die sogenannten Highland-Games, traditionelle Wettkämpfe, bei denen die stärksten und schnellsten Männer und Frauen gesucht werden, abzuhalten.

Beim Hufeisenwerfen bewiesen die Damen aus Uetz und Kehnert Fingerspitzengefühl. Auch "Lowlander" Andreas Koch (rechts) war beeindruckt. Fotos. Birgit Schulze

Thomas Pütsch vom ESV Lok Stendal warf das Metallgewicht hoch über das Hindernis. Im Vordergrund Michael Marschall als Wertungsrichter. Birgit Schulze

Die Steinkugeln hatten 65, 90 oder 110 Kilogramm Gewicht. Birgit Schulze

Sandra Bodenbinder vom Team der Feuerwehr Cobbel packte die 30-Kilo-Holzblöcke und lief auf Anhieb fünf Runden. Birgit Schulze

Disziplinen wie das Fassrollen, das Steinheben, der „Farmers Walk“ mit zwei jeweils 50 (Männer) oder 30 Kilogramm (Frauen) schweren Holzblöcken, Stämmeziehen und – werfen, aber auch Baumstammslalom, Hufeisenwerfen und mehr standen auf dem Programm. Viele dieser Disziplinen hätten seit 3000 Jahren Tradition und manches ist später auch in den Kraftsport übernommen worden, erklären André Mannott und Michael Marschall vom „Lowlander“-Verein.

Ihr Präsident, Andreas Koch, nahm die Teilnehmer, unter denen von der Frauen-Spaßtruppe über engagierte Aushilfs-Schotten bis zu Kraftsportlern aus Stendal fast alles dabei war, zunächst zu einem Rundgang übers Spielfeld mit, um die einzelnen Aufgaben zu erklären. Und als es richtig losging, stimmte Dudelsackspieler Marvin Pichler, der extra aus Peine angereist war, traditionelle schottische Melodien an, um die Spiele zu eröffnen.

Für die „Lowlander“ aus Schleswig-Holstein, die zum ersten Mal in Uetz waren, war es auch ein letztes Mal, denn der Verein löse sich auf, erklärte Michael Marschall vor Ort. „Wir gehen jetzt in Rente“, sagte er lachend. Die Gerätschaften für die Highland Games übernimmt ein befreundeter Verein vom Rittergut Trebsen bei Leipzig.