Schüler mit Worten berührt Anne Frank: Altmark-Festspiele mit Bildungsauftrag in Tangerhütte

Das Tagebuch der Anne Frank ging in Tangerhütte Gleichaltrigen nahe. In der Gemeinschaftsschule „Wilhelm Wundt“ in Tangerhütte las TV-Schauspielerin Friederike Becht Textpassagen, die berührten und Altmark-Festspiele-Intendant Reinhard Seehafer begleitete sie am Klavier.