Anne-Frank-Aktionstag Anne Frank bleibt Thema in Tangerhütte (Kreis Stendal): Judentum heute in der Schule

Der Anne-Frank-Aktionstag wurde an der Gemeinschaftsschule Tangerhütte begangen: Nir Lasri, Botschafter des Judentums in Deutschland, lud zum Gespräch ein und warf viele Fragen auf. In Tangerhütte ist das Thema Anne Frank und jüdisches Leben in Deutschland seit Namensdiskussionen in der gleichnamigen Kita aktueller denn je.