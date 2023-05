Kinder gefördert Apotheke in Tangerhütte spendet für den Nachwuchs

550 Euro aus ihrer Kalenderspendeaktion hatte Apothekerin Ramona Zabel (Stadt Apotheke) in diesem Jahr zu vergeben und sie tat es an gleich drei Einrichtungen in Tangerhütte. Das Geld kommt den Kindern zugute - für Spielsachen, Bastelmaterial und sportliche Betätigung.