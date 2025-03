In Tangerhütte rechnet die Verwaltung mit mehreren tausend Euro pro beschäftigtem Asylbewerber – für Kleidung, Betreuung und mehr. Stadtratsmitglieder werten das als Abwehrversuch und wollen eine Obergrenze festlegen.

Bauhof-Mitarbeiter in Zerbst bei der Grünpflege. In Tangerhütte ist geplant, für solche Arbeiten Asylbewerber einzusetzen.

Tangerhütte. - Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte will künftig Asylbewerber mit Grünflächenpflege, Müllsammeln, Aufkleberentfernen und mehr beschäftigen. Doch was braucht es überhaupt, um Arbeitsgelegenheiten in grünen und ähnlichen Bereichen anzubieten? Diese Frage sorgte für Zündstoff im Sozialausschuss von Tangerhütte.