Bis März sollten die Bauarbeiten an Wasser- und Abwasserleitungen in der Tangerhütter Karl-Marx-Straße fertig sein. Doch es gibt zu viel Wasser und zu viel Eisen in Tangerhütte. Die Baustelle wird sich noch ein wenig hinziehen.

In der Karl-Marx-Straße wird an Trink- und Abwasserleitungen gebaut. Die Straße ist seit vergangenem Oktober voll gesperrt.

Tangerhütte - Seit Oktober wird in der Karl-Marx-Straße in Tangerhütte im Untergrund gebuddelt. Sechs Monate hatte der Wasser- und Abwasserverband Stendal-Osterburg (WVSO) für seine Baumaßnahme dort vorgesehen. In dieser Zeit ist die Straße voll gesperrt. Und das wird wohl noch eine Weile so bleiben, berichtete Ortsbürgermeister Gerhard Borstell jetzt in Tangerhütte.