Die erste Vernissage im Kehnerter Schloss lockte mehr Kunstinteressierte an die Elbe, als die Künstlerin „Marola B. von Adelsheim“ erwartet hatte. Doch seit Corona sind Ausstellungen im Süden der Altmark selten geworden, sagen auch andere Künstler. Umso mehr genießen die Besucher das Schloss voll Kunst in Kehnert.

Ausstellung als Premiere: Ein Schloss voll Kunst lockt nach Kehnert an die Elbe

Kehnert - Endlich wird wieder Kunst gezeigt in der Region Tangerhütte. Das lockte so manchen, der selbst künstlerisch tätig ist, am Maifeiertag nach Kehnert. Es gebe seit der Corona-Pandemie kaum noch Ausstellungen, alles sei irgendwie abgerissen, sagt etwa Margitta Schaef aus Schernebeck, während sie durchs Kehnerter Schloss stöbert.