In Lüderitz bei Tangerhütte hatte sich ein Storchenpaar einen Strommasten an der Hauptstraße als neues Zuhause ausgesucht. Anwohner wollen, dass der Glücksbote bleibt, doch das ist zumindest aus menschlicher Sicht noch nicht ganz klar. Die Avacon hat jetzt einen stabilen Unterbau geschaffen.

Avacon baut Nisthilfe für Storchenpaar in Lüderitz (Altmark) auf

Lüderitz - Hartnäckig baut ein Storchenpaar in Lüderitz an der Ortsdurchfahrt sein Nest, auch wenn es eigentlich spät dran ist und in den vergangenen zwei Wochen immer wieder etwas vom Nistmaterial herunterrieselte.

Weil es dem Storch dort so gut gefällt, hat der Energiedienstleister Avacon jetzt einen stabilen Unterbau samt Weidenkorb installiert, um dem Storchenpärchen das Nisten zu erleichtern.

Anwohner aber auch die Ortsbürgermeisterin hatten sich mit Fachleuten in Verbindung gesetzt, um etwas für den Storch zu tun. Ob der langfristig tatsächlich an der Stelle bleiben kann, das solle in den kommenden Monaten im Ort diskutiert werden, sagt Ortsbürgermeisterin Edith Braun (WG Lüderitz).

Immerhin sollen in absehbarer Zeit die Strommasten an der Stelle verschwinden. Zunächst aber sei wichtig gewesen, eine stabile Nisthilfe zu schaffen, um das Risiko von Beschädigungen der Stromleitungen durch Nistmaterial einzugrenzen, so Braun.

Das Storchenpaar hat nach dem menschlichen Eingriff in seinen Neubau übrigens die neue Nisthilfe sofort wieder angenommen und baut jetzt weiter – zur Freude vieler Anwohner und Passanten.