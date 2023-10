Geschichte einer Großbäckerei auf dem Land Bäckerstochter auf der Spur ihrer Familie im Süden des Landkreises Stendal

Mitten in Bittkau steht ein zunehmend verfallendes Gebäude, das Heimatgeschichte erzählt, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht mehr so spannend wirkt. Früher wurde dort Brot – unter anderem für Hamburg – gebacken. Elisabeth Pust (86), damals Bäckerstochter und heute Hamburgerin, reiste in Bittkau in ihre Vergangenheit zurück.