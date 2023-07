Die Freibad-Saison für diesen Sommer ist schon wieder zur Hälfte rum – Zeit Bilanz zu ziehen. Und die sieht für das 88 Jahre alte Freibad in Tangerhütte gar nicht schlecht aus. Vor allem was die Rettungsschwimmer angeht, die andernorts immer öfter Sorgen machen.

Kopfüber ins kühle Nass: Bei 33 Grad Luft- und 24 Grad Wassertemperatur ließen sich Matthias (im Sprung) und Tochter Mia Schubert nicht lange bitten, sich vom Sprungturm in die Fluten zu stürzen. Das Freibad in Tangerhütte ist seit 88 Jahren Anlaufpunkt für alle, die im Sommer Abkühlung suchen.

Tangerhütte - 88 Jahre alt ist das Freibad am Stadtrand von Tangerhütte. Dort, wo Generationen von Menschen aus der jüngsten Stadt der Altmark, aber auch der Umgebung im Sommer Abkühlung suchen, ist schon seit Jahrzehnten Schwimmmeister Thomas Höink zuständig – für Menschen und für Technik.

Letztere läuft dank der regelmäßigen Investitionen der vergangenen Jahre stabil. Größere Sorgen gebe es nicht, erklärt er auf Nachfrage. Und auch bei der Badeaufsicht in den Sommermonaten hat er keinen Grund zum Klagen.

Dadurch, dass es in Tangerhütte seit einigen Jahren wieder eine eigene Wasserwacht-Ortsgruppe gibt, die ihre Schulungsräume im Freibad hat, gibt es immer gut ausgebildete Unterstützung am Beckenrand.

Am zweiten Ferienwochenende, wo die Menschen ins Freibad strömen, war etwa Daniel Groß mit von der Partie, aber auch andere Wasserretter unterstützen den Schwimmmeister in der Hochsaison.

In anderen Orten werden händeringend Rettungsschwimmer gesucht, manchmal steht sogar die Schließung der Bäder bevor, wenn nicht für ausreichend Sicherheit am Beckenrand gesorgt werden kann. Und noch etwas funktioniert in Tangerhütte gut: Das Seniorenschwimmen in den Morgenstunden – noch bevor das Freibad für alle geöffnet wird, sei so gut besucht wie nie, sagt Thomas Höink. Inzwischen sind mehr als 20 Rentner regelmäßig dabei, auch einige aus Tangermünde, wo es das Frühschwimmen nicht mehr gibt.

Vom 15. Mai bis 15. September ist das Freibad in Tangerhütte planmäßig geöffnet. Zur Saisonmitte, am 15. Juli, hatte Thomas Höink 4500 Badegäste gezählt und das sei eine Zahl, die im Vergleich der Vorjahre im guten Durchschnitt liege.

Zwischen 8000 und 9000 Besucher pro Jahr sind guter oberer Bereich, 2017 waren es keine 6000, dafür wurde im Folgejahr mit über 14 000 Besuchern ein Langzeitrekord aufgestellt.

Für Matthias und Tochter Mia Schubert aus Leipzig sind solche Zahlen aber gar nicht wichtig gewesen, als sie am Wochenende vom Drei-Meter-Turm aus ins kühle Nass hüpften. Sie waren zu Besuch bei Eltern und Großeltern, denn Matthias Schubert stammt aus Tangerhütte. Ein Besuch im Freibad gehört im Sommer da natürlich dazu.