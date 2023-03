Verkehr Baustelle: Es wird eng am Bahnhof von Tangerhütte

Am Bahnhof in Tangerhütte wird gebaut – und das tüchtig. Neben dem neuen Norma-Markt, der in dieser Woche sein Richtfest feiern will, wird auch die Zufahrt zum Bahnhofsgelände neu angelegt. Das sorgt allerdings seit Wochen für Verkehrsbehinderungen und kritische Situationen.