Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Ringfurth bei Tangerhütte zieht einen Neubau in Eigeninitiative hoch. Die Einweihung soll im Sommer stattfinden.

Beim Anbau an die Feuerwehr im Süden des Kreises Stendal packt das Dorf mit an

Der neue Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Ringfurth ist weit fortgeschritten.

Ringfurth. - In Ringfurth haben engagierte Menschen etwas geschafft, was früher in den Dörfern durchaus üblich war – heute so aber nur noch selten passiert. Mit ganz viel Eigenleistung und Sponsoren haben sie aus eigener Kraft einen Anbau am Feuerwehrgerätehaus hochgezogen, der nach Fertigstellung an die Einheitsgemeinde übergeben werden soll.