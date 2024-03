Auch im dritten Anlauf fordern die Ratsmitglieder in Tangerhütte geschlossen, die vollen Verfügungsmittel für die Orte auszuzahlen. Der Bürgermeister aber will weiter Geld einbehalten.

Tangerhütte. - Das Parkfest in Tangerhütte fällt seit Jahren flach – weil immer wieder die finanzielle Planungsgrundlage fehlt. Auch in anderen Orten fehlt das Geld für die einfachsten Dinge. Sie habe nicht mal einen Ball für den Sportverein kaufen können, berichtete Edith Braun, Ortsbürgermeisterin von Lüderitz, jetzt in der Ratssitzung. Schon im Vorjahr hatte der Stadtrat in Tangerhütte auf Antrag der Fraktion UWG Südliche Altmark gefordert, die laut Gebietsänderungsvertrag der Einheitsgemeinde festgelegten Verfügungsmittel für die einzelnen Orte (aktuell 9 Euro pro Kopf) in voller Höhe auszuzahlen.