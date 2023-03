Offene Arbeit Betreuung für Kinder in Tangerhütte geht neue Wege

In der Kindertagesstätte (Kita) „Anne Frank“ in Tangerhütte ist nach dem Wechsel der Leitung im vergangenen August das Konzept völlig auf den Kopf gestellt worden. Offene Arbeit, wie sie schon in Grieben praktiziert wird, soll Kindern und Erziehern mehr Entfaltungsmöglichkeiten bieten.