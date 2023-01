Big Band überrascht mit Mambo tanzenden Pinguinen und Gitarren als Spezialität

Die Big Band des Magdeburger Konservatoriums gab im Saal des „La Porte" in Bertingen ihr diesjähriges Abschlusskonzert. So viele Besucher wie dieses Mal waren noch nie dabei, das beeindruckte auch Ensembleleiter Ehrhard Buschendorf (links). Ihr Debüt gab in diesem Rahmen unter anderem Sängerin Tiziana Maglia am Mikrofon.

Foto: Birgit Schulze