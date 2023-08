Ein fremdes Auto blockiert die Einfahrt zu einem Grundstück in Tangerhütte (Altmark). Als der Bewohner am Morgen zur Arbeit muss, kommt er nicht weg. Sein Hupen sollte den Falschparker wecken, stattdessen gab es Ärger mit dem Nachbarn.

Dieses Fahrzeug blockierte die Ausfahrt der Familie in der Schillerstraße und provozierte das morgendliche Hupkonzert, das für Ärger in der Nachbarschaft sorgte.

Tangerhütte - Ein Wochentag wie jeder andere mitten in der überschaubaren Kleinstadt Tangerhütte: Es ist kurz vor sieben Uhr und noch schlafen viele der zahlreichen Anwohner in der Schillerstraße. Plötzlich wütendes Hupen, immer wieder und minutenlang. Anwohner Hagen Borowski wälzt sich zuerst hin und her, dann reicht es ihm. So wie der Nachbar selbst ist auch er plötzlich auf „Hundertachtzig“.