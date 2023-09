Der namibische Botschafter in Deutschland, Martin Andjaba (links), überreicht ein historisches Buch über die Kolonialzeit Namibias an Ortsbürgermeisterin Edith Braun.

Lüderitz - Ein anstrengendes, dicht getaktetes Besuchsprogramm absolviert die namibische Delegation aus der Partnerstadt Lüderitz an der Westküste des südafrikanischen Landes derzeit in der Altmark. Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Lüderitz (Altmark) und Lüderitz (Namibia) sind vier Vertreter und Bürgermeister Benjamin McKay in der Altmark zu Gast und diese Reise ist kein Urlaub, wie der namibische Botschafter in Deutschland sagte.