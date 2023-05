Ausbildung gesucht Boys-Day: Rühren, rechnen, recherchieren in der Stadt-Apotheke von Tangerhütte

Zum ersten Mal hat sich die Stadt-Apotheke in Tangerhütte am sogenannten Boys-Day beteiligt. Der Nachwuchs war interessiert, aber auch gefordert. Um sich auf der Suche zum richtigen Job zu orientieren kann so ein Praxistag sehr hilfreich sein.