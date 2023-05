Feuerwehr Brandschutz: Kräftemessen mit Nachwuchswerbung in Tangerhütte

Lange war Ruhe im Wettkampfsport der Feuerwehren. Dass am Wochenende in Lüderitz/Groß Schwarzlosen gleich drei Abschnittsbereiche gemeinsam einen Wettkampf austrugen, imponierte sogar dem Landrat. Und noch etwas war besonders: Kinder der Region hatten an einem wohl deutschlandweit einzigartigen Projekt rund um den Brandschutz teilgenommen.