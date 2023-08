Polizei rät zu erhöhter Wachsamkeit Bürger haben Angst: Fälle von Einbruch in Tangerhütte häufen sich

Treibt in Tangerhütte eine Diebesbande ihr Unwesen? Fünf Einbrüche innerhalb von zwei Wochen sorgen für Unruhe in der jüngsten Stadt der Altmark – und für Spekulationen. Was die Polizei dazu sagt.