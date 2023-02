Ganz im Süden der Altmark machen sich Einwohner des kleinen Dörfchens Kehnert gegen den Bau eines weiteren Solarparks in der Region stark. Der Grund: Er soll in einem Landschaftsschutzgebiet gebaut werden. Das geht für die Engagierten überhaupt nicht.

Bürgerinitiative bei Tangerhütte will Solarpark im Landschaftsschutzgebiet verhindern

In Kehnert hat sich eine Bürgerinitiative zusammengefunden, die Unterschriften gegen den geplanten Solarpark gesammelt hat. Sie will das Landschaftsbild, wie es jetzt ist, erhalten.

Kehnert - Überall rund um Tangerhütte sprießen aktuell die Ideen für neue Solarparks aus dem Boden. Geld lockt nicht nur Bodeneigentümer, sondern auch die Gemeinde, die einen Anteil am erzeugten Strom und Steuern erhalten würde. In Kehnert aber hat sich jetzt eine Bürgerinitiative gegründet, die den Bau eines solchen Solarparks mit Verweis auf den Landschaftsschutz verhindern will.