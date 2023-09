Tangerhütte will den Klageweg beschreiten, weil seit Jahren das Geld vom Land nicht mehr ausreicht. Der Stadtrat hat am Mittwoch beschlossen, einen Fachanwalt zu beauftragen, auch wenn das mit weiteren Kosten verbunden ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte - Tangerhütte will gegen die chronische Unterfinanzierung der Kommune klagen, „meinetwegen bis zum Europäischen Gerichtshof“, sagte Antragstellerin Edith Braun (WG Lüderitz) am Mittwochabend in Tangerhütte. Sie stellte den Antrag, nachdem ihre Ortschaft Lüderitz in diesem Jahr bereits über den Austritt aus der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nachgedacht hatte, weil es kein Geld mehr für die einfachsten Dinge gab.