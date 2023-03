Es wird gebaut in der Innenstadt von Tangerhütte - nicht nur am Bahnhof (Norma), sondern auch in der Karl-Marx-Straße, einer Querstraße zur Hauptstrecke Bismarckstraße. Weil dadurch Parkplätze fehlen, wird ein Bereich der Bismarckstraße nun auch zum Dauerparken freigegeben.

Dauerparken an der Bismarckstraße in Tangerhütte vorübergehend erlaubt

Tangerhütte - Aufgrund der anhaltende Bauarbeiten des Waser- und Abwasserverbandes Stendal-Osterburg (WVSO) in der Karl-Marx-Straße in Tangerhütte und der damit verbundenen fehlenden Parkmöglichkeiten in dieser Straße soll es ab sofort einen Ausweich-Parkbereich in der Bismarckstraße geben.

Wie das Rathaus in Tangerhütte mitteilt, sollen die Parkflächen in der Bismarckstraße, ab Grundstück Nr. 48 (Augenoptiker) bis zur Einfahrt in die Rudi-Arndt-Straße vorübergehend auch zum Dauerparken freigegeben werden .

Das Einlegen einer Parkscheibe und die zeitliche Beschränkung dieser Parkflächen sind vorübergehend aufgehoben. Diese Regelung gelte bis zum Ende der Bauarbeiten in der Karl-Marx-Straße und sei ausgeschildert, heißt es aus dem Rathaus.

Die mit einer Vollsperrung verbundenen Bauarbeiten in der Karl-Marx-Straße laufen bereits seit vergangenem Oktober und sollen voraussichtlich Ende Mai beendet sein.