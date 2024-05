Eine Gruppenübung auf dem Hundeplatz in Tangerhütte: Die sitzenden Hunde müssen die anderen nah an sich vorbeilaufen lassen, ohne aggressives Verhalten zu zeigen.

Tangerhütte. - Corona hat einiges verändert – auch im Verein der Hundefreunde in Tangerhütte, der am Wochenende seinen 25. Geburtstag feierte. Es seien einige Mitglieder in dieser Zeit dazugekommen, berichtet Vorsitzender Lutz Bollmann. „Die Menschen mussten zu Hause bleiben in dieser Zeit, und plötzlich waren Kleingärten und Hunde sehr beliebt“, fasst er zusammen.