Die Schönsten im Federkleid: Tradition startete vor 30 Jahren

Seit 46 Jahren gibt es den Rassegeflügelverein Groß Schwarzlosen (Tangerhütte). Vor 30 Jahren rief er die Tangerlandschau für die schönsten Hühner, Tauben und Enten ins Leben. In diesem Jahr war der Verein außerdem Ausrichter der Kreisschau und das wird er wohl auch künftig sein.

Gina-Marie Kleinau holte in Groß Schwarzlosen einen Kreismeistertitel mit ihren Deutschen Zwerg-Wyandotten, gelb-schwarz-columbia.

Groß Schwarzlosen - Einmal musste die Tangerlandschau in Lüderitz/Groß Schwarzlosen wegen der Geflügelpest ausfallen. Hinzu kamen zwei Coronajahre, in denen keine Schau stattfand. Deshalb war die turnusmäßig 30. regionale Tangerlandschau in diesem Jahr erst die 27.