Grieben - Die Grundschule in Grieben war die letzte der drei Schulen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, in die digitale Unterrichtstechnik eingezogen ist. Doch nun ist es geschafft. Mit der Modernisierung, die in zwei Abschnitten stattfand, sorgen inzwischen fünf digitale Tafeln und ein erster Klassensatz an Tablets für frischen Wind beim Lernen. Aber auch frische, kindgerechte Farben sind eingezogen.

